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Göztepe Bodrum FK ile berabere kaldı

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Trendyol 1 Lig'in 34. haftasında Göztepe evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kenan Özer ve Atınç Nukan gol attı.

Trendyol 1 Lig'in 34. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Kenan ceza sahasının sağında topu soluna çekmek isterken Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltıda topun başına geçen Kenan, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 0-1

35. dakikada Lundqvist'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

58. dakikada Bodrum FK atağında Kenan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden şutunu kaleci Arda kurtardı.

73. dakikada Yalçın'ın sağ kenardan kullandığı kornerde Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı kornerde Atınç ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Şener, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Ogün Bayrak (Yalçın Kayan dk. 46), Atınç Nukan, Heliton, Dennis, Fıratcan Üzüm (Ümit Akdağ dk. 66), Ahmet Ildız (Doğan Erdoğan dk. 66), Lundqvist (Kenneth Mamah dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Billel Messaoudi dk. 46), Romulo

Yedekler: Mateusz Lis, Tarkan Serbest, Lasse Nielsen, Celil Yüksel, Ensar Aksakal

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman Özdamar (Celustka dk. 58), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Burak Çoban (Celal Dumanlı dk. 68), Kenan Özer (Pedro Brazao dk. 86), Gökdeniz Bayrakdar (Omar Imeri dk. 86) Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Tunahan Akpınar, Osman Haqi, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Kenan Özer (dk. 22 pen.) (Bodrum FK), Atınç Nukan (dk. 90+1) (Göztepe)

Sarı kartlar: Atınç Nukan (Göztepe), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atınç Nukan Kenan Özer Trendyol Bodrum Spor Güncel Haberler

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