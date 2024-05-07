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Bahamalar Bayraklı Yolcu Gemisi Bodrum'a 84 Yolcu Getirdi

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Bahamalar bayraklı Emerald Azzurra isimli yolcu gemisi, Bodrum'a 84 yolcu getirdi. Gemide ağırlıklı olarak Kanadalı olmak üzere 84 yolcu, 75 de mürettebat bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı Emerald Azzurra isimli yolcu gemisi, Bodrum'a 84 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azzurra bugün sabah 08.00'da Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Kanadalı olmak üzere 84 yolcu, 75 de mürettebat bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yunanistan Bahamalar Bodrum Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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