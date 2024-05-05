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Bodrum FK, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Kenan Özer, Samet Yalçın ve Musah'ın attığı gollerle Bodrum FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz'in vuruşunda top direğe de çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Samet'in vuruşunda top filelere gitti. 2-0.

66. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Musah Mohammed, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celuska, Erkan (Ahmet dk. 63), Süleyman (Furkan dk. 72), Samet, Kenan (Celal dk. 63), Üzeyir, Musah Mohammed, Gökdeniz (Pedro dk. 72), Cenk, Burak (Ege dk. 80)

Yedekler: Bahri, Omar, Tunahan, Haqı, Mustafa

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Kocaelispor: Gökhan, Emir, Yusuf (Giorgi dk. 73), Daniel (Barış Dk. 68), Giorgi Beridze, Tuncer (Atila dk. 46), Joao, Ramil (Josip dk. 45), Burak (Davit dk. 45), Yusuf, Oğuz

Yedekler: Mehmet, Cem, Bedirhan, Mehmet, Mesut, Barış

Teknik Direktör: Mustafa Gürses

Goller: Kenan Özer (dk. 3), Samet Yalçın (dk. 39), Musah (dk. 66) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Musah, Kenan, Celal (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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