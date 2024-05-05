Bodrum FK, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Kenan Özer, Samet Yalçın ve Musah'ın attığı gollerle Bodrum FK galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz'in vuruşunda top direğe de çarparak dışarı çıktı.
39. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Samet'in vuruşunda top filelere gitti. 2-0.
66. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Musah Mohammed, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celuska, Erkan (Ahmet dk. 63), Süleyman (Furkan dk. 72), Samet, Kenan (Celal dk. 63), Üzeyir, Musah Mohammed, Gökdeniz (Pedro dk. 72), Cenk, Burak (Ege dk. 80)
Yedekler: Bahri, Omar, Tunahan, Haqı, Mustafa
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Kocaelispor: Gökhan, Emir, Yusuf (Giorgi dk. 73), Daniel (Barış Dk. 68), Giorgi Beridze, Tuncer (Atila dk. 46), Joao, Ramil (Josip dk. 45), Burak (Davit dk. 45), Yusuf, Oğuz
Yedekler: Mehmet, Cem, Bedirhan, Mehmet, Mesut, Barış
Teknik Direktör: Mustafa Gürses
Goller: Kenan Özer (dk. 3), Samet Yalçın (dk. 39), Musah (dk. 66) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Musah, Kenan, Celal (Bodrum FK) - MUĞLA