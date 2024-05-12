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Kocaeli'de Yalnız Yaşayan Şahıs Bodrum Katında Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs yalnız yaşadığı evin bodrum katında ölü olarak bulundu. İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs yalnız yaşadığı evin bodrum katında ölü hale bulundu.

Olay, Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının haber alamadığı İ.K. yalnız yaşadığı 2 katlı evinin bodrum katında hareketsiz halde bulundu. İhbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İ.K.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

İ.K.'nin 60 yaşlarında olduğu değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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