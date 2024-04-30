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Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı

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Bodrum açıklarında içinde 3 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içinde 3 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları önünde içinde 3 kişi bulunan ve 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metre uzunluğundaki tekne Turgutreis'teki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Bodrum Denizcilik Kurtarma 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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