Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde 3 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları önünde içinde 3 kişi bulunan ve 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metre uzunluğundaki tekne Turgutreis'teki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA