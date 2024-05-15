Trendyol 1. Lig play-off müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

17.00 Bodrum FK- Boluspor : Çağdaş Altay

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Emre Kargın