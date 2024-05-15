Trendyol 1. Lig play-off müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Bodrum FK-Boluspor maçında Çağdaş Altay, Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçında ise Emre Kargın düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrum FK- Boluspor : Çağdaş Altay
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Emre Kargın