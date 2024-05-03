Bodrum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı.

Ligde 53 puanla 6. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Ali Eren İyican, Kocaelispor maçında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Haqi Osman'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un zor bir rakip olduğunu ifade etti.

Maçın her türlü riski barındırdığını vurgulayarak Taşdemir, "Biz iki iç saha maçımızı seyircimizden yoksun oynadık. Onların bizim için ne kadar önemli olduğunu bir sonraki üçüncü maçta gösterdik. Onlarsız biz de yapamıyoruz. İki iç saha maçımızı beraberlikle bitirdik, onların olduğu maçta galip geldik. Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Futbolculardan Kenan Özer de sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Bu hafta daha keyifli bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp Göztepe maçına daha iddialı bir şekilde devam ederiz. Play-off'a kaldıktan sonra inşallah geçen sene yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.