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Bodrum'un Torba Mahallesi'nde Ana İsale Hattı Patladı

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Bodrum'un Torba Mahallesi'nde ana isale hattı patladı, yollar adeta göle döndü. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor. Torba Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası tonlarca su yola aktı. Yol, dereye döndü. İhbarın ardından zabıta, polis ve MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor. Patlağın olduğu noktada onarım için çalışma başlatılacak. - MUĞLA

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde ana isale hattı patladı, yollar adeta göle döndü. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor.

Torba Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası tonlarca su yola aktı. Yol, dereye döndü.

İhbarın ardından zabıta, polis ve MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor. Patlağın olduğu noktada onarım için çalışma başlatılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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