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Bodrum FK, Kocaelispor'u 3-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'dan Kenan Özer, Samet Yalçın ve Mohammed'in attığı gollerle galibiyet elde edildi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 63 Ahmet Aslan), Süleyman Özdamar (Dk. 72 Furkan Apaydın), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 73 Brazao), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 80 Ege Bilsel)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Burak Öksüz (Dk. 45 Skhirtladze), Duhan Aksu (Dk. 46 Atila Turan), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Kharaishvili), Amaral, Candeias (Dk. 68 Barış Alıcı), Beridze, Sheidaev (Dk. 45 Vukovic)

Goller: Dk. 3 Kenan Özer, Dk. 39 Samet Yalçın, Dk. 66 Mohammed (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Mohammed, Dk. 52 Kenan Özer, Dk. 77 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Samet Yalçın Kenan Özer Trendyol Bodrum Futbol Spor Güncel Haberler

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