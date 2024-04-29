Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 17 göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-112) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA