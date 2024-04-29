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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 17 göçmen yakalandı

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Bodrum'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. 1'i çocuk 17 göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 17 göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-112) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Bodrum Çocuk Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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