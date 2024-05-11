Göztepe ve Bodrum FK Berabere Kaldı

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Şener, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Heliton, Ogün Bayrak (Dk. 46 Yalçın Kayan), Dennis, Lundqvist (Dk. 46 Mamah), Ahmed Ildız (Dk. 66 Doğan Erdoğan), Fıratcan Üzüm (Dk. 66 Ümit Akdağ), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Messaoudi), Romulo

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 58 Celustka), Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 68 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 86 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 86 İmeri)

Goller: Dk. 22 Kenan Özer (Penaltıdan) ( Bodrum FK), Dk. 90 Atınç Nukan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Yalçın, Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 81 Celal Dumanlı, Dk. 90+3 Diogo Sousa ( Bodrum FK), Dk. 33 Atınç Nukan (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.