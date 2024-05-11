Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Play-off finaline çıkmak istiyoruz

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligin son haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, play-off finaline çıkma hedefinde olduklarını belirterek, "Kalan 3 maçımızı inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Bodrum FK, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligin son haftasında üçüncülük için sadece kendilerinin kazanmalarının yetmediğini hatırlattı. Üçüncülük için Kocaelispor-Sakaryaspor maçından gelecek sonucu da beklediklerini aktaran Taşdemir, "O da istediğimiz gibi gelmedi. Biz de son dakikalarda gol yedik. Geçen seneki gibi dördüncü bitirdik. Zor bir maçtı. Ligimizin şampiyon olmuş iki takımdan bir tanesi. Tebrik ederim, Süper Lig'de başarılar dilerim. Sakaryaspor da play-off finaline çıktı. Biz de Sakaryaspor'un karşısına çıkmak için kalan 3 maçımızı inşallah en iyi şekilde değerlendirip, oyuncularımla beraber bu zamana kadar yaptığımız gibi mücadelemizi en üst seviyede verip, inşallah Sakaryaspor'un karşısına çıkabiliriz. Sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR