Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'a geldi
Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi 'Emerald Azzurra', 84 yolcu ve 75 personel ile Bodrum'a ulaştı. Gemiden inen turistler, kentteki tarihi yerleri gezip alışveriş yaptıktan sonra Rodos Adası'na hareket etti.
Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu Kanadalı 84 yolcu ile 75 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.