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Trendyol 1. Lig Play-off 1. Tur Maçları Yarın Başlıyor

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Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmaları yarın yapılacak. Bodrum FK, Boluspor'u konuk ederken Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor da karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmaları yarın yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Diğer karşılaşmada ise Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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