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Bodrum'a yolcu gemisi geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Star Legend isimli yolcu gemisi, 283 yolcu ve 194 personel ile geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli yolcu gemisi, 283 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 283 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bahamalar Bodrum Muğla Star Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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