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Erel'in heyecanı salona sığmadı, hareketleriyle Vural'a benzetildi

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Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa'nın yardımcı antrenörü, heyecanıyla ilgi odağı oldu. Maç boyunca yerinde duramayan Erel'in heyecanı salona sığmadı.

- Erel'in heyecanı salona sığmadı, hareketleriyle Vural'a benzetildi

MUĞLA - Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa'nın yardımcı antrenörü, heyecanıyla ilgi odağı oldu. Maç boyunca yerinde duramayan Erel'in heyecanı salona sığmadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u 84-71 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Büyük heyecana sahne olan maçta teknik heyetler de kenarda ter döktü. Eski basketbolcu ve Bursa Ant Spor'un yardımcı antrenörü Dilayda Erel'in kenardaki heyecanı ise görülmeye değerdi. Bir an olsun yerinde duramayan, hop oturup hop kalkan Erel, seyircilerin de ilgi odağı oldu. Kimi basketbolseverler de genç antrenörün takip ederek Dilayda Erel'in bu heyecanına ortak oldu.

Hareketleriyle ünlü teknik adam Yılmaz Vural'a benzetilen Erel, hem kenardan taktik verdi hem de maçı adeta oyuncularla birlikte oynadı. Müsabakada Süper Lig biletini Bodrum ekibi alırken Dilayda Erel, büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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