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Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

70. dakikada Oulare'nin sert vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Celal'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Boluspor: Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 96) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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