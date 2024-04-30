Bodrum'da Sahile Beyaz Kum Döken İşletmeye İdari Cezai İşlem Uygulandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kumu döken işletmeye 106 bin lira idari para cezası kesti ve kumun kaldırılması için iki gün süre verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.