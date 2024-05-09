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Bodrum FK, Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, mücadelenin çekişmeli geçeceğini belirtti. Futbolcular ise iyi bir avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Yöneticiler ise oyunculara destek ziyaretinde bulundu.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Ligde 56 puanla 4. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Erkan'ın durumu maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, ligdeki son hafta mücadelesinin çekişmeli geçeceğini söyledi.

Göztepe ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Taşdemir, "Lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Kıyasıya bir mücadele var. Bizde bu rekabetin içerisindeyiz ve bu yarışın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız bizim için güzel bir güç, çok güzel atmosfer oluşturuyor." dedi.

Futbolculardan Musah Mohammed de geçen hafta attığı gol için mutlu olduğunu belirterek, "Çok pozitif ve çok inançlıyım. Göztepe maçına iyi bir avantaj için gidiyoruz. Çünkü çeyrek ve yarı final oynamak yorucu, stresli bunu en iyi şekilde bitirip ondan sonra direkt final oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Yöneticilerden futbolculara destek ziyareti

Son maç öncesi Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir, oyunculara ve teknik ekibe destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Polat, "Şu ana kadar birkaç talihsiz maç yaşadık ama son maçımız gerçekten mükemmeldi. Oyuncularımız çok güzel oynadı. Son bir maçımız kaldı. Allah'ın izniyle bu maçı güzel bir oyunla kazanıp, 3. olarak play-off'taki rakibimizi bekleriz. Biz futbolcularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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