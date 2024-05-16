1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçları tamamlandı. Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrumspor ile Kocaelispor'u 2-1 yenen Çorum FK, play-off yarı finaline yükselmeyi başaran takımlar oldu. İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, finalde Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan 3. ve son takımı belirleyecek play-off 1. tur maçları bugün oynandı.
İLK YARI FİNALİST BODRUMSPOR
Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi, Bodrumspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Mücadele 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'ın attığı gollerle 2-0 Bodrumspor kazandı. Bodrum ekibi, bu sonuçla Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükselen ilk takım oldu.
RAKİBİ ÇORUM FK OLDU
Geçen sezon değişen statüyle lig 3.'sü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-offtaki diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Çorum temsilcisi, 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'un tek golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti. Çorum FK, bu sonuçla play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu.
MAÇ 20 MAYIS'TA
Bodrumspor ile Çorum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçı 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
KAZANAN SAKARYASPOR İLE FİNAL OYNAYACAK
Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor, statü gereği direkt play-off finaline kaldı. Rakiplerini eleyerek yarı finale yükselmeyi başaran Bodrumspor ve Çorum FK arasında oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılan taraf, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Trendyol Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.