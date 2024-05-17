Bodrumspor-Çorum FK maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi, Bodrumspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Mücadele 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'ın attığı gollerle 2-0 Bodrumspor kazandı. Bodrum ekibi, bu sonuçla Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

BODRUMSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Geçen sezon değişen statüyle lig 3.'sü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-offtaki diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Çorum temsilcisi, 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'un tek golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti. Çorum FK, bu sonuçla play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu.