Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'İnşallah geçen sene başaramadığımızı başarırız'

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçının ardından, "İnşallah geçen sene başaramadığımızı başarırız" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Bodrum FK sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon bittikten sonra, ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyip son anda play-off'a kalan bir rakiple oynadık, bu rakipler genelde çok tehlikeli oluyor. Çünkü son anda o coşkuyu yakalıyorlar. Bunun bilincindeydik ama oyuncularım buna izin vermedi. Maçın başından sonuna kadar hem hücumda hem de defansif anlamda çok doğrular yaptık. Hemen hemen pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten 2. Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattılar. 3 maçımız kaldı, Allah nasip ederse inşallah gelecek rakiple oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz" dedi.

Koşukavak: "Bodrumspor'u tebrik ederim"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Bodrumspor'u tebrik ederim, play-off yolunda başarılar dilerim. Biz hem kadro hem ekonomik bütçe anlamında biraz play-off'taki takımların altındayız. Bodrumspor'a daha önce çok rakip olduk. Evimizde 2-1 kazandık burada geldik maçı berabere kaldık. Takıma çok hakimiz ne oynayacağını biliyoruz. Sahada bir oyun var mıydı söylemek çok gerçekçi olmaz. Üzüldüğüm konu sadece kendi ayağımızdaki bir topu rakip fiziksel olarak düşmüş baskı yapamıyor ve daha kısa pasla oynamamız gerekirken uzun top attık. Rakip topu sürekli havaya kaldırıyor oyun formatı bu, bizim yerden oynamamız gerekirken çok arkadan bir uzun top attık. Bodrumspor böyle gol atabilirdi ve böyle gol attı. Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan çok kıymetli bir sezondu" diye konuştu. - MUĞLA