Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı
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Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | 3. Sayfa

- Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı Feci şekilde yaralanan çocuk itfaiye ve 112'nin uzun uğraşları sonucu tren üzerinden alınarak hastaneye kaldırıldı Manisa'da 14 yaşındaki Şükrücan Yaşar isimli çocuk, fotoğraf çektirmek için arkadaşlarıyla bindikleri...

- Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı

Feci şekilde yaralanan çocuk itfaiye ve 112'nin uzun uğraşları sonucu tren üzerinden alınarak hastaneye kaldırıldı

MANİSA - Manisa'da 14 yaşındaki Şükrücan Yaşar isimli çocuk, fotoğraf çektirmek için arkadaşlarıyla bindikleri yük treni vagonunun üzerinde iki kez elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Tren İstasyonunda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda tren istasyonu yakınlarında oyun oynayan yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk yavaşlayan bir yük treninin üzerine çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Çocuklardan Şükrücan Yaşar elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düşünce yanındaki arkadaşları korkarak trenden atlayıp kaçtı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan çocuk sürünerek inmek isterken yeniden elektrik akımına kapıldı. Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenilirken jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
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Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı - Haberler
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