Akhisar'da tartışmada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay dün gece 02.30 sıralarında Hacıishak Mahallesi 248 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki İbrahim Çelikkesen ile İ.Ç. (22), A.Ç. (25), ve O.Ç. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Çelikkesen olay yerinde koşarak ayrıldı. A.Ç. kovaladığı Çelikkesen'i yakalayarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından İ.Ç. (22), A.Ç. (25) ve O.Ç. (45) olay yerinde kaçarken, yerde kanlar içinde kalan İbrahim Çelikkesen çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile özel bir otomobille en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak İbrahim Çelikkesen hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerinde kaçan İ.Ç. (22), A.Ç. (25) ve O.Ç. (45) Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu bugün saat 11.00 sıralarında kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler İ.Ç. (22), A.Ç. (25), ve O.Ç. (45) sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA