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Manisalı judocu Hira Kılkış Türkiye Şampiyonu

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Ordu'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı judocu Hira Kılkış 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada toplam 1129 genç sporcu mücadele etti.

Ordu'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı judocu Hira Kılkış 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 69 ilden 562 kız ve 567 erkek olmak üzere toplam 1129 genç sporcunun katılımıyla Ordu'nun Altınorudu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada genç judocular yeteneklerini sergilemek için tatamiye çıktı.

Şampiyonaya Manisa'nın Salihli ilçesinden katılan judocu Hira Kılkış, 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada ayrıca Sultannur Diker +70 kiloda 2., Mustafa Göde 60 kiloda 3., Zeynep Sağır 57 kiloda 5. olurken, Yeşim Hira Aktaş 48 kiloda, Efe Koçak 50 kiloda ve Hilalnur Özer +70 Kiloda 9., Sami Efe Uğurlu 55 kiloda 11.oldu.

Başarılı judocuları tebrik eden Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuların Milli Takıma katılmaya hak kazandığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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