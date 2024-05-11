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Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde öğretmen hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan anaokulu öğretmeni Serpil Birol hayatını kaybetti. Kazada diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan anaokulu öğretmeni Serpil Birol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ın (64) kullandığı 35 APU 277 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serpil Birol (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.K. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Serpil Birol, sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salihli'deki özel bir okulda anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Serpil Birol'un ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Serpil Birol'un 2 ay önce özel okulda göreve başladığı, kullandığı otomobili de kısa bir süre aldığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, diğer yaralı Mehmet K.'nın tedavisinin ise Salihli Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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