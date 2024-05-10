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Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa Mani Hava Durumu 3.Sayfa Güncel Haberler

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