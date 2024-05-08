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Akhisar'da Uyuşturucu Krizi: Genç Kendisini Yaraladı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen genç, ailesinin gözleri önünde kendisini bıçakla yaraladı. Polisin ikna etmekte zorlandığı genç hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen genç bıçakla ailesinin gözleri önünde kendisini yaraladı. Polisin ikna etmekte zorlandığı genç hastanede tedavi altına alındı.

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde 252 Sokak üzerinde yaşanan olayda 24 yaşındaki P.K. isimli genç, iddiaya göre metamfetamin kullanımı sonucu kriz geçirerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Dehşet dolu anlar yaşayan gencin ailesi evlatlarını sakinleştiremeyince 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet güçleri genci uzun uğraşlar sonunda ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mahalle halkı son zamanlarda uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar Manisa Güvenlik Acil Durum Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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