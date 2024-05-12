Soma maden kazasının üzerinden 10 yıl geçti

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi 13 Mayıs Pazartesi Günü yapılacak programlarla anılacak. Manisa Valisi Enver Ünlü de faciayı ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklama ile Soma Maden Faciasının 10. yılını andı. Vali Ünlü yaptığı açıklamada, "Soma ilçemizde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen elim kazada 301 madenci kardeşimiz şehit oldu. Elim kazanın 10. yılında, hayatını kaybeden madencilerimizin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizi derinden sarsan maden kazasının yaşandığı ilk andan itibaren, devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katkılarıyla kazanın yaralarını sarmaya çalışmış ve şehit madencilerimizin geride bıraktığı gözü yaşlı anaların, eşlerin ve yetim çocukların yanında yer almıştır. Devletimiz bundan sonra da milletimizle birlikte dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yapan hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yerin metrelerce altında çalışırken şehit olan madenci kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması amacıyla devletimizin, madencilerimizin iş güvenliği başta olmak üzere ekonomik ve sosyal haklarını korumaya devam ettiğini belirterek; 10. yıl dönümünde Soma'da yaşamını yitiren madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor; acılı ailelerimize sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA