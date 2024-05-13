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Manisa'da motosiklet ve tarım araçlarına denetim: 311 araca ceza

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Manisa'da trafik ekipleri tarafından motosiklet ve tarım araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde, kusurlu görülen 311 araç ve sürücüsüne 865 bin 301 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa'da trafik ekipleri tarafından motosiklet ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirilirken, kusurlu görülen 311 araç ve sürücüsüne 865 bin 301 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde 27 ekip 49 personel ile gerçekleştirilen motosiklet ve tarım araçlarına yönelik denetim sonucunda; bin 75 motosiklet ve 170 tarım aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 311 araç ve sürücüsüne; sürücü belgesi yetersizliği, yetersiz ehliyet, kask, muayene ve diğer kanun maddelerinden 865 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 27 araç trafikten men edildi. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğünün denetimlerinin eksiksiz devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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