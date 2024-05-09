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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8,6 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden 8,6 gram Skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.E.'yi(23) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 8,6 gram Skunk ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden 8,6 gram Skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.E.'yi(23) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 8,6 gram Skunk ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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