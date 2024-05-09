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Manisa'da Bir Kişi Karısını Bıçakla Öldürdü

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine cinayet zanlısı koca, sokakta tüfekle havaya ateş edip kaçtı. Polis ekipleri zanlıyı yakaladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.E. (48) ve eşi H.E. (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.E, karısı H.E'yi bıçakladıktan sonra sokakta tüfekle havaya ateş edip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

H.E'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise cinayet zanlısı kocayı sokakta yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu Manisa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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