Manisa Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanını ziyaret etti

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Kıvırcık, Muradiye OSB'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında Muradiye OSB'nin 2023 yılında bünyesine dahil ettiği ve hızlı bir şekilde parsel tesviye ve yol inşaatına başladığı yaklaşık 290 hektardan oluşan ve tamamlandığında 200'den fazla firmada 10 binden fazla istihdam oluşturulacak Uzunburun Genişleme alanı hakkında Bakan Kacır'a bilgi verdi.

Ayrıca Manisa sanayisinin yakın gelecekteki durumu hakkında değerlendirmede bulunulan toplantı sonrası Başkan Osman Kıvırcık, "Sanayi bakanımıza OSB'mize olan özel ilgisi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA