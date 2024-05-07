Manisa'da Klima ve Güneş Paneli Hırsızlığı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde klima ve güneş paneli hırsızlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede artan klima ve güneş enerjisi paneli hırsızlıkları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve detaylı araştırmalar sonucunda, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 5 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 adet güneş enerjisi paneli, 2 adet klima motoru ve 1 adet klima mağdurlara teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA