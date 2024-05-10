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Manisa'da Hayvan Hırsızlığı ve Cep Telefonu Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 Mayıs günü ahırdan iki küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklanırken, aynı gün bir benzin istasyonundan cep telefonu çalınması şüphelisi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 8 Mayıs günü ahırdan iki küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklanırken, aynı gün bir benzin istasyonundan cep telefonu çalınması şüphelisi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesinde 8 Mayıs Günü hayvan ahırından 2 küçükbaş hayvan çalan ve aynı gün bir benzin istasyonundan cep telefonu çalınması olaylarını araştıran Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hayvan hırsızı şüphelileri O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z. (22) jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Cep telefonunu çalan şüpheli S.D.(54) ise yakalanarak hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Akhisar Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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