Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Yaprakları Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Manisa'da üreticilerin en büyük geçim kaynağı olan Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yaprakları da ailelerin ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Bağcılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ilçelerden biri olan Sarıgöl'de kadınlar tarafından toplanan bağ yapraklarının kilosu 30 TL'den alıcılara satılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağlarında sabahın ilk saatlerinde kadınlar tarafından toplanan taze bağ yaprağı sayesinde aile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar günde 80-100 kilogram taze bağ yaprağı topluyor. Toplanan taze bağ yaprakları daha sonra çeşitli alım merkezlerindeki alıcılara peşin parayla satılıyor. Kadınlar, "Hem para kazanıyoruz, hem de bağların nefes almasını sağlıyoruz" dedi.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımı yapmakta olan Ferdi Karakuş, "Üzüm bağlarından toplanan taze bağ yapraklarının kilosunu 30 liradan alıyoruz. Ben Konya ve Manisa'nın Turgutlu ilçesine taze bağ yaprağı gönderiyorum. Alımlar eylül ayının sonuna kadar devam edecek." dedi.

Öte yandan bazı firmalar toplanan taze bağ yapraklarını günlük olarak büyük bidonların içerisinde salamura olarak yapıyor. Evlerde de aileler beşer kiloluk plastik bidonlarda salamura yaprak İnternet üzerinden 400-500 liradan satışlara başladı.

Büyük firmalar salamura bağ yapraklarını başta Arap ve Avrupa ülkeleri olmak üzere turistik lokantalara gönderildiği bildirildi. - MANİSA