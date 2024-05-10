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Manisa'da Küçükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ahırdan çalınan küçükbaş hayvanlar ile akaryakıt istasyonundan çalınan cep telefonu olayıyla ilgili jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hayvan hırsızı şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde küçükbaş hayvan çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.

Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi'nde bir ahırdan 2 adet küçükbaş hayvan ile aynı gün bir akaryakıt istasyonundan bir cep telefonunun çalınması ile ilgili harekete geçen Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, hayvan hırsızı şüpheliler O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z'yi (22) yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine cep telefonu hırsızlığından aranan S.D. (54) isimli şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Jandarma Akhisar Manisa Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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