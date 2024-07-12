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Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, hücumda katkı yapmaya odaklanıyor

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Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, takıma asist ve gollerle katkı yapmayı hedeflediğini söyledi. Barisic, adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının yardımının büyük olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, "Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum." dedi.

Barisic, Macaristan'ın Szeged kentinde sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavililerin Hırvat futbolcusu, Trabzonspor'a geleli çok uzun bir süre olmadığını belirterek, "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecine Orsic, Visca, Bardhi'nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil bütün tüm arkadaşlarım, departmanlardaki insanlar yardımcı oldu. Trabzon'da ilk günden itibaren karşılanmama, ev bulma olsun, diğer yardımlar olsun herkes çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Modern futbolda bek oyuncuların da hücuma katkısı olmak zorunda olduğunu ifade eden Barisic, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz tabii ki savunma ama modern futbolun beklentileri hücuma da asistler ve gollere katkıda bulunmak. Hocamızla konuştuk. Bek oyunculardan beklentileri var. Ben de adapte oldum hocamın beklentilerini isteklerini sahada yapmaya hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum. Adaptasyonum gün gün daha iyiye gidecek. Hazırlık maçını 45 dakika oynadık. Bizim adımıza iyi geçtiğini söyleyebilirim. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Biz doğru yoldayız. Elimizden gelen en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. İlk resmi maçımızı hazırlık maçı görüyoruz. En iyi halimizle kendimizi oraya taşımak istiyoruz."

Barisic, kendisini sol bek oyuncusu gördüğünü sol stoper fazla oynamadığını dile getirerek, "Çok fazla burada zaman dilimi geçirmedik ama bu arkadaşlarımı, çok iyi insan olarak görüyorum. Kaliteleri belli, zaten kaliteleri olmazsa Trabzonspor'da olmazlar. Takım içinde iyi bir rekabet sizi, takımı daha ileriye götürür. Bu rekabetin hem benim hem arkadaşlarım için iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a gelmeden başka teklifler de aldığını anlatan Barisic, şöyle devam etti:

"Ama Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu. Çok kısa sürede süreç sonlandı. Trabzonspor'un bana ilgisini duyduktan sonra hocamızla hemen görüştük. Beni ne kadar istediğini söyledi. Başkanım ile görüşeceğini söyledi. 2-3 gün içinde anlaşma tamamlandı. Görüşmeler çok hızlı gelişti. Benim için de karar anlamında basit ve doğru oldu. Benkovic, Orsic ile görüştüm. Onlar da Trabzonspor hakkında olumlu şeyler söylediler. Trabzonspor'un, büyük kulüp olduğunu söylediler. Her maçı kazanmak, kupalar kazanmak isteyen, herkesle mücadele eden bir kulüpte oynamak önemliydi. Ailem açısından hızlı basit karar oldu. Umuyorum hep beraber bunun tadını çıkaracağız."

Barisic, antrenmanda oyuncuların iyi çalıştığını belirterek, "Antrenmanda kafa olarak kazanmak isterseniz, maçlara aynı şekilde çıkarsınız. Ben de hep bu şekilde görüyorum. Eren Elmalı çok iyi nazik, kibar biri. Hep gülümseyen bir insan. Yüksek kalitesi var, Milli takımda oynaması her sene 30'dan fazla maç oynaması tabii ki tesadüf değil." dedi.

Kendisinden çok bahseden biri olmadığını vurgulayan Hırvat oyuncu, "Ben aslında kendisinden çok bahseden, çok konuşan oyuncu olmadım. Oyuncular için konuşacağımız yer saha içi. Maçlar bizim için konuşma alanları. En iyi performansı sahada verip olabildiğince yapmaya çalışacağım. Bizim için en doğru yer saha içi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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