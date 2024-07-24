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Trabzonspor Avrupa kupalarında 150. maçına çıkacak

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak ve Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 150. maçına Ruzomberok karşısında çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak. MFK Ruzomberok Stadyumu'nda saat 19: 30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle yeni transfer Barisc, kadrodan çıkartıldı. Yeni transfer Pedro Malheiro ise kafileye dahil edildi. Kamp çalışmalarında yer alan Serkan Asan ve Fountas da deplasman kafilesinde yer almadılar.

Trabzonspor, Avrupa'da 150. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Slovakya'nın Ruzemberok takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 müsabakada 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası) 30, UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 karşılaşma oynadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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