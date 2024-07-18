Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turunda rakibi, Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükselen Slovakya takımı Ruzomberok oldu. Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
RAKİP SLOVAKYA'DAN
1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi Ruzomberok, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.