Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

RAKİP SLOVAKYA'DAN

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi Ruzomberok, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.