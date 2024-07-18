TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurulu için Ankara'da toplanan futbol ailesi TFF'de yeni dönem için tam kadro katılım gösterdi.

4 büyük kulübün başkanları 2 adaylı seçim öncesiJW Marriott Hotel'deki yerlerini aldı. Adayların konuşması öncesi salonda çekilen karelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeni başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 4 büyük kulüp başkanı için ayrılan bölüme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katılmadı.

KOÇ FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİNİN OLDUĞU BÖLÜME GEÇTİ

Ali Koç için ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin hemen solundaki koltuk boş kaldı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana otururken Ali Koç Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçti.

Başkanlığa aday diğer isim İbrahim Hacıosmanoğlu ise Divan Başkanı seçilen Mehmet Baykan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yan yana oturdu.