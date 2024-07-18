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TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

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TFF'nin yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Oylamaya geçilmeden önce Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana oturduğu bölümde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sandalyesi boş kaldı. Koç'un Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçtiği görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurulu için Ankara'da toplanan futbol ailesi TFF'de yeni dönem için tam kadro katılım gösterdi.

4 büyük kulübün başkanları 2 adaylı seçim öncesiJW Marriott Hotel'deki yerlerini aldı. Adayların konuşması öncesi salonda çekilen karelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeni başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 4 büyük kulüp başkanı için ayrılan bölüme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katılmadı.

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

KOÇ FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİNİN OLDUĞU BÖLÜME GEÇTİ

Ali Koç için ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin hemen solundaki koltuk boş kaldı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana otururken Ali Koç Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçti.

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

Başkanlığa aday diğer isim İbrahim Hacıosmanoğlu ise Divan Başkanı seçilen Mehmet Baykan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yan yana oturdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Ertuğrul Doğan Dursun Özbek Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Hasan Arat Beşiktaş Ali Koç Ankara Spor Haberler

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Yorumlar (17)

VATAN SEVER:

Bundan daha büyük bir söz olmaz di başkanımı kutluyorum FENERBAHÇE büyüktür

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SERT KALEM:

VATAN SEVER: çokta arayı açmayın yarın size istediğiniz özellikte ve çapta bir hakem verir , şampiyon olabilmek için bir ihtimal doğar :) :) belliki siz hakemsiz şampiyon olamayacaksınız :) :)

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Onuncu Köy:

Fenerbahçe kendisine ayrıcalık tanıyacak başkan haricinde hiç kimseyi kabul etmiyor. Diyorlar ki bizim emir erimiz olacak başkan .

yanıt0
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Hasan Turk:

Fetocularla yanyana goruntu vermemesi iyi olmus.

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Baba Can:

Ölümü gösterip sıtma ya razı olmak Fenerim bu sene de Şampiyonluk gitti

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ercan gurbhetchi:

yav he he :) ondan mı mhk en çok peneltıyı fbye verdi:)) Şov tamamen arka planda dostlar. Ali koç:tff nin en büyük destekçisi bendim. (hturk canlı yayın ocak 2024) :))) Aziz yıldırım demişti ztn listesine baksın önce diye :)) yemezler

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mustafa genç:

ercan gurbetçi: senin anlayışın kıtmi? bendim diyor halâ benim demiyor işinize geldiği gibi anlıyorsunuz biz bu konuda ali Koç'un yanındayız

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SAMET TEMAS:

tam bir kılkuyruk ya bu ali

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Kerim AYDOĞAN:

Aynaya bak

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Yasar Unal:

Doğrusunu yapmış.

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