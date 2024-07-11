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Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

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Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında çift antrenmanla geçirdi. Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanda pas çalışması, şut çalışması ve dar alanda oyun yapıldı. Anthony Nwakeme de takımla çalışmaya başladı.

Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, idmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Trabzonspor'un önceki antrenmanlarında ayrı çalışan Anthony Nwakeme de takımla çalışmaya başladı.

Bordo mavili ekip, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Macaristan Szeged Futbol Spor Güncel Haberler

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