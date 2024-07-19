Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.