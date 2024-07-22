Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir üst turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

WISLA KIRAKOW-RAPID WIEN MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde bir üst turda Wisla Krakow- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sahnesine Slovakya takımı Ruzomberok takımı karşısında çıkacak. Bordo-mavililer ilk maçı deplasmanda 25 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Ruzomberok - Trabzonspor eşleşmesinin rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta oynanacak.