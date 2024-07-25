Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesinde tur için avantajı kaptı.

AÇILIŞI TREZEGUET YAPTI

Maçın başından sonuna kadar üstün taraf olan Trabzonspor, aradığı golü 39. dakikada Trezeguet ile buldu. Hızlı gelişen atakta Visca, sağ kanattan süratle ilerledi. Boşnak oyuncunun kale ağzına pasında Mısırlı yıldız tek vuruşla topu ağlara yollamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

YENİ TRANSFERDEN İLK MAÇTA İLK GOL

İkinci yarıda skoru korumayı bilen Karadeniz ekibi rahatlatan gol 90+1ç dakikada yeni transfer Cihan Çanak'tan geldi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Cihan, sol ayağıyla uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Müsabaka bu skorla tamamlanırken genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Bordo mavililer,Ruzomberok ile rövanş karşılaşmasını 1 Ağustos perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Abdullah Avcı'nın ekibi turu geçmesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien galibi ile eşleşecek.