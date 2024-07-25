Üye Girişi
Haberler

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan rövanş maçı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesinde tur için avantajı kaptı.

AÇILIŞI TREZEGUET YAPTI

Maçın başından sonuna kadar üstün taraf olan Trabzonspor, aradığı golü 39. dakikada Trezeguet ile buldu. Hızlı gelişen atakta Visca, sağ kanattan süratle ilerledi. Boşnak oyuncunun kale ağzına pasında Mısırlı yıldız tek vuruşla topu ağlara yollamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

YENİ TRANSFERDEN İLK MAÇTA İLK GOL

İkinci yarıda skoru korumayı bilen Karadeniz ekibi rahatlatan gol 90+1ç dakikada yeni transfer Cihan Çanak'tan geldi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Cihan, sol ayağıyla uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Müsabaka bu skorla tamamlanırken genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Bordo mavililer,Ruzomberok ile rövanş karşılaşmasını 1 Ağustos perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Abdullah Avcı'nın ekibi turu geçmesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien galibi ile eşleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Trabzonspor Slovakya Trabzon Fırtına Futbol Spor Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

Başakşehir La Fiorita maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir La Fiorita maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Başakşehir La Fiorita maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Başakşehir La Fiorita maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ruzomberok Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Ruzomberok Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ruzomberok Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Ruzomberok Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ruzomberok Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ruzomberok Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (RUZONBEROK-TRABZONSPOR) A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Küçükçekmece, Kağıthane, Avcılar 25-26 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Buca, Menderes, Ödemiş 25-26 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Araban 25-26 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yumurtalık, Feke 25-26 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Sarayönü, Bozkır 25-26 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa 25-26 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500

Yorumlar (2)

ati yakar:

Tebrikler

10
3
yanıtYanıtla
Lütfen Bırakın Konuşayım:

Futbol tehlikelidir. Sakın kimse oynamasın. Çok tehlikeli.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title