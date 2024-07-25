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UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yaptı

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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı şık golün ardından "Bozkurt" işareti yaptı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, Merih Demiral'a aynı işaretten skandal bir ceza veren UEFA'nın bu durum karşısında ne yapacağı merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı. ?Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Transfer döneminde farklı takımlardan gelen tekliflerini Trabzonsporlu olduğu için reddeden ve Standart Liege'den Karadeniz ekibine imza atan Cihan Çanak, hem golüyle hem de gol sevinciyle gündem oldu.

TIPKI MERİH DEMİRAL GİBİ "BOZKURT" İŞARETİ YAPTI

Genç yıldız, attığı güzel golün ardından yaptığı "Bozkurt" işaretiyle EURO 2024'te aynı işareti yaptığı için Merih Demiral'a destek verdi. Cihan'un bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptı

UEFA, SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI

A Milli takımımızın çeyrek finale kalma başarısı gösterdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcumuz Merih Demiral, son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı golün ardından "Bozkurt işareti" yaptığı için 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. UEFA'nın verdiği bu karar, Türk kamuoyunda uzun süre geniş yer bulmuş ve tepkileri beraberinde getirmişti. UEFA'nın Cihan Çanak için de benzer bir cezaya başvurup vurmayacağı merak konusu.

UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

M.Sîraç null:

ülkeyi kurtarmak her yiğidin harcı değil. ikidir ülkemizi kurtaran 2 kahraman..

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Özer Doğan:

Bir Fenerbahçeli olarak tebrikler

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Kürdistanlı BozKürt selamını bende çok seviyorum.

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Ali Furkan Demir:

Kürdistan tam olarak neresi birader?

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Türkiye nin bayrağı 3 değişik renkde üretilir ise.. Şu an zaten kırmızı.. ve iyidir ancak bir tanede SARI oramalı ve bir tanede Yeşil aromalı olmalı. Yani 3 ayrı Türk bayrağı ve 3 ayrı renk. Hepsi TBMM de olmalı yan yana. Yani MECLİS de 3 Türk bayrağı olmalı.

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YCLKTS null:

yaw he he. Almanya da istemiyonuz. Bir de Alamanya da isteyin bunu bize ters senin ata bizim ata kurtuluş savaşında o bayrak için savaştı geçin bu bos isleri. ülkeye fayda sağlayın. Her ilin takımı birde forması var. ben doğduğum ilin bayrağını istiyormuyum. Boş işlerle uğraşmayın gardasim.

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Arslan:

ADAMSINNNNN

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Aslan Öztürk:

Yakındır zafer işareti demesi Milli futbolcunun yaptığı farklı mantığı bu değildi bence al gülüm ver gülüm oyunu var demesi .

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