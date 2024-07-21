Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bir grup pas çalışırken diğer grup 19 yaş altı takımıyla maç yaptı. Bordo mavililer, yarın yapacakları idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Futbolculardan bir grup pas çalışırken diğer grup 19 yaş altı takımıyla maçı yaptı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.