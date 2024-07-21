Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Futbolculardan bir grup pas çalışırken diğer grup 19 yaş altı takımıyla maçı yaptı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.