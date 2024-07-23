Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda dinamik ısınma ve şut çalışmaları yapıldı. Trabzonspor, yarın özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili ekip, yarın Ruzomberok maçı için özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek.