Üye Girişi
Haberler

Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol Okulları'ndaki Genç Oyuncularla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol Okulları Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası'nda genç oyuncularla bir araya geldi. Avcı, geleceğin yıldızlarına madalyalarını takdim ederken, onlara motivasyon dolu bir konuşma yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecekte bordo-mavili formayı giyme hayali olan futbol okullarındaki genç oyuncularla bir araya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol Okulları Mehmet Ali Yılmaz Futbol Turnuvası'nda tamamlanan ikinci etapta yer alan takımlara verilecek olan katılım sertifikası törenine katıldı. Avcı, törende oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, geleceğin yıldızlarına madalyalarını kendisi takdim ederken, fotoğraf da çektirdi.

Törende geleceğin futbol yıldızlarına karşı konuşan Avcı, "Küçükken birileri bizi görsün de yoldan geçen birisi bizi beğensin ve biz bir kulübün altyapısına gidelim diye sokak arasında kendi aramızda bu mücadeleyi yapıyorduk. Bugün bulunduğunuz yer çok büyük bir kulüp, Trabzonspor Kulübü. Özellikle Türkiye'nin her tarafında bu olanakları ve eğitim almış hocalarla beraber sizleri Trabzonspor'a veya Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyorlar. Burada sizlerle beraber olmak ve bu heyecanı görmek çok güzel. Herkesi tebrik ediyorum, kendinize eğitimiz ile ilgili yatırım yapmaya devam edin. Hayatınızı organize edin ki hem eğitimi hem futbolu bir arada götürebilesiniz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Ali Yılmaz Abdullah Avcı Trabzonspor Trabzon Futbol Spor Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title