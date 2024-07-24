Abdullah Avcı: İyi hayaller kurduran bir oyun ve skorla kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi hayaller kurduran bir oyun ve skorla kazanarak, buradan ayrılmak istediklerini söyledi.

Avcı, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına takımın yeni transferi Denis Draguş ile katıldı.

Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Avcı, "Harika geçmesini beklediğimiz bir futbol maratonunun ilk maçına çıkıyoruz. Trabzonspor olarak her maçta olduğu gibi aynı heyecan ve planımızla sahanın içerisinde sonuna kadar bir sezon boyu olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avcı, sezonu erken açtıklarını hatırlatarak, transferde eksik kalan yerleri tamamladıklarında rekabeti, alternatifi fazla olan bir takım yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu sezon takım olarak oyunda ve sezonda yaptıkları çalışmalarla daha güçlü, daha hızlı ve daha temaslı bir Trabzonspor göstermek istediklerini belirten Avcı, "Daha agresif oynayan, savunmada dikkatli olan, hücumda daha yaratıcı olan, eksiklerimizin de tamamlanmasıyla beraber zaman içerisinde böyle bir Trabzonspor'u sahanın içinde taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Yarın da özellikle sezonun ilk maçı. Trabzonspor her maçı içeride ve dışarıda kazanmaya oynar. Yarın iyi bir başlangıç. Oyun olarak taraftara önümüzdeki sene için iyi hayaller kurduran bir oyun ve skorla kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Avcı, rakipleri Ruzomberok'u ise şöyle değerlendirdi:

"Geçen sene liglerinde kupalarını kazanıp Avrupa Kupası ön elemelerine hak kazanmış bir takım. Savunmada 5-4-1 dizilen ve sıkı bir savunma yapan, hatlar arasında boşluk vermeyen tamamen geçişi kovalayan, duran top ve taçlarda organizasyonu olan bir ekip. Avrupa Ligi'nin ilk turunda da kazandıkları maçta özellikle dört tane golü duran toptan attılar. Hücumda da 3-4-3 pozisyonunu alan, daha fazla topa sahip olarak direkt oyunla bunu deneyen bir takım. Böyle bir takıma karşı geçen hafta itibarıyla savunmada da hücumda da çalışmalarımızı yaptık. Umarım bunun yarın karşılığını alıp, sezona bu güzel maratona iyi bir galibiyetle başlamak istiyoruz."

"Sabırlı oynayacağız"

Rakibin yaş ortalamasının 24 olduğuna dikkati çeken Avcı, "Trabzonspor daha fazla topa sahip olacak. Çok sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü 5-4-1 düzeninde karşımızda topa temas etmeyen, hatayı kovalayan bir takımla karşılaşacağız. Sabırlı oynayıp çalıştığımız hücum opsiyonlarını, çözüm noktalarını ısrarlı bir şekilde deneyeceğiz. Özellikle böyle savunmalara karşı topa değmeyen, yardımcı koşular yapan oyuncular bize yarın maçı kazandıracak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Pedro Malheiro transferinin gelişimiyle ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Aslında oyuncu havuzunun içerisinde bulunan bir oyuncuydu. Daha öncesinde de Pedro'ya ulaşmak istediğimizde rakamlar daha yüksekti. Biz transfer yaparken oyuncularla ilgili verileri de bu zaman kadar fiziksel, zihinsel, sakatlıkla ilgili verileri alıp ona göre planlama yapıyoruz. Son iki gündür bizimle beraber baktığınızda yarın bizimle oturacak ama fiziksel olarak çok fazla kaybı olmadığını düşünüyorum. Hem genç hem atlet bir oyuncu. Yakın zamanda bizimle beraber taktik çalışmalarda bulunduğunda süre almaya başlayacaktır."

Transferlerle ilgili yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Avcı, şunları kaydetti:

"Başkanla her gün konuşuyoruz bu konularla ilgili. İsimleri karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Savic de bir dünya markası. Telaffuz edilen isimler de dünya markası isimler. Onun dışında bir şey bekliyorsanız ben bilmiyorum. Anthony Nwakaeme'yi de sayarsanız 8 transfer yaptık. Yeniden bir organizasyonu daha sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Transferlerde birkaç eksiğimiz kaldı ve süreç devam ediyor. Bu eksiklikleri tamamlamaya çalışmayı hep beraber yaptığımızda Trabzonspor taraftarlarının hayal ettiği takımı alternatifli bir şekilde göreceklerini düşünüyorum. Trabzonspor'un olduğu yerde Avrupa kupaları, Türkiye ligi, Türkiye kupası her yerde yarışmak vardır. Neresiyse bunun son noktası gitmek vardır."

Draguş: "İyi bir sonuç almayı umuyoruz"

Denis Draguş ise uzun bir sezonun ilk maçını oynayacaklarını ve Trabzonspor ile ilk maçına çıkacağını söyledi.

Başarılı bir sonuç almayı düşündüklerini aktaran Draguş, "İyi bir başlangıç önemli bir maç olacak bizim adımıza. Bizim takımımız, rakip kim olduğundan bağımsız şekilde her maçını kazanmak için oynayan, her maçını yüzde yüzüyle oynamak isteyen bir takım. Biz de yarın bunu başarıp, iyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

Takıma transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Draguş, şöyle konuştu:

"Taraftarlarıyla, tutkularıyla düşündüğünüzde Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimin farkındayım. Taraftarların tutkusunu görebiliyorsunuz. Beni ne kadar iyi karşıladıklarını görebiliyorsunuz. Böyle bir kulüpte oynamak, böylesine bir yerde oynamak benim adıma çok büyük bir gurur olacak. Ben de en az geçen seneki performansımı gösterip bunun üzerine çıkarak taraftarlarımızın, kulübümüzün ve hocamızın bana gösterdiği güveni karşılıksız bırakmamayı, bu güvenin karşılığını verebilmeyi umuyorum. Hep birlikte de iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyorum."